◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬には大阪杯の優先出走権）＝３月１４日、栗東トレセン武豊騎手＝栗東・フリー＝との新コンビを組むジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は重賞連勝を狙う一戦。「先週がすごくよかった。その感じでこられていると思います」と武英調教師は納得の表情でうなずいた。前走は大外枠からの先行策で勝ったが、今回は内めの３番枠に入っ