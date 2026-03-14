阪神の岡田彰布オーナー付顧問が１４日、大相撲春場所７日目のＮＨＫの中継にゲスト出演。相撲との縁や好きだった力士を語った。大阪・谷町の近くに住んでいたことから、大阪で行われる春場所の際の部屋が近かったという。「井筒部屋の（寺尾ら）３兄弟。まだ関取を出してなかった頃ですね」と話した。好きだったのは大関・豊山で、「スラッとして長身でスマートなお相撲さんだった。上（の番付に）に当たっていく力士が好きだ