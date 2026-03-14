グローバルガールズグループ・ME:IのSUZUが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。SUZUは「2nd FASHION SHOW STAGE」内「Darich」のステージに登場。歓声が送られる中、ピンク髪が映えるガーリーな衣装を着こなした。スモークバブルやロースモークの特殊効果で会場を包み込むような演出の中、誰もが憧れるような“天使級”にかわ