【ロンドン＝横堀裕也】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は１３日、ホルムズ海峡での安全な航行の確保に向け、フランスとイタリアを含む欧州の複数の国がイランとの接触を始めたと報じた。複数の関係筋の話としており、イラン側が交渉に応じるかどうかは見通せていないという。米国のトランプ大統領はイランへの攻撃を継続する考えを示し、対決姿勢を強めている。欧州とイランの接触が、トランプ米政権との調整を経た動き