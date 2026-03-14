◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第６節京都１―２Ｃ大阪（１４日・サンガスタジアム）前節、アウェーで岡山に敗れて西首位から陥落した京都は３戦ぶりのホームゲーム。一方、Ｃ大阪は前節、元日本代表ＭＦ香川真司を負傷で欠いた中、ホームで清水をＰＫの末に破り連敗を２で止め、この日の関西ダービーに臨んだ。試合は前半０―０。後半３分、京都はＦＷマルコ・トゥーリオが先制弾。Ｃ大阪は３６分、途中出場のＭＦ阪田澪哉が故