俳優・三田村邦彦（72）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新。15日に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝の日本のスタメンを予想した。東京ドームで行われた1次ラウンドC組初戦。台湾戦の始まる少し前に「WBC地上波の放送がない！」と投稿し、ユーザーから「今頃気づいたんですか？」とツッコまれたのもすでに過去の話。今では完全にどっぷりはまっているようで、日本時間15日午前10時に始まる一戦