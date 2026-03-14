俳優の竹内涼真（32）が14日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、お笑いコンビ、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）とのツーショットを公開した。24年11月、竹内の妹であるモデルでタレントのたけうちほのか（28）と久保田の熱愛が一部で報じられた。交際事情をバラエティー番組などで語ったこともある。そんな中、竹内が「ついに会っちゃった」とハートマークの絵文字を添えて、久保田とのツーショットをストーリーズで