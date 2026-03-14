◇プロ野球 ファーム・リーグ交流戦 巨人-オイシックス（14日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人2軍が快勝。オイシックスを相手に20安打18得点と圧倒しました。プロ野球のファーム・リーグが開幕し、今シーズンからファーム・リーグは1リーグ3地区制を導入。開幕戦で中地区の巨人は東地区のオイシックスとの交流戦となりました。巨人は打線が繋がりました。2回、ノーアウト1、3塁から萩尾匡也選手のタイムリー2塁打で先制すると