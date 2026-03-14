元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）、モデルでタレントの高橋ユウ（35）が14日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。SNSで話題となった「新幹線で豚まん論争」に私見を述べた。大阪名物として人気の「551蓬莱」の豚まんが新大阪駅で販売されており、それを東海道新幹線の車内で食べることの是非について、SNSでは意見が分かれて論争状態になった。新