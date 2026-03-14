3月14日、中山競馬場で行われた11R・アネモネステークス（L・3歳オープン・芝1600m）は、津村明秀騎乗の2番人気、ディアダイヤモンド（牝3・美浦・手塚貴久）が快勝した。3馬身差の2着にルールザウェイブ（牝3・美浦・宮田敬介）、3着に1番人気のバルボアパーク（牝3・美浦・田中博康）が入った。勝ちタイムは1:32.7（良）。鮮やかな抜け出し津村明秀騎乗の2番人気、ディアダイヤモンドが鮮やかな抜け出しを見せて快勝。オープ