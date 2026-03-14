【モデルプレス＝2026/03/14】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）の宮武颯、鈴陽向が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】5人組アイドルメンバー、お揃い衣装でランウェイ◆宮武颯＆鈴陽向、お揃いチェックシャツチェックシャツで揃えてクールに登場した2人は、ランウェイ先端で息を合わせて、宮武がお尻で鈴を