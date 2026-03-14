【モデルプレス＝2026/03/14】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】紅白出場7人組アイドル、デビュー3周年当日のパフォーマンス◆CANDY TUNE、デビュー3周年当日にパフォーマンス同日にデビュー3周年を迎えたCANDY TUNEのライブは「第67回輝く！日本レコード大賞」で優秀作品賞受賞を受賞し