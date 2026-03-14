【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの井上咲楽が3月13日、自身のInstagramを更新。一人暮らしの食卓を披露し、話題を呼んでいる。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「凝ってる」イカの煮付け、きんぴらごぼう…手作り夕食◆井上咲楽、一人暮らしの食卓公開井上は「汚く巻いた生春巻き。綺麗に巻きたい…コツを教えてください」とつづり、写真を投稿。テーブルの上には、ボリュームのある生春巻きを筆頭に、イカの煮付け、きんぴ