【モデルプレス＝2026/03/14】モデルの押切もえが3月13日、自身のInstagramを更新。手作り餃子を公開し、話題となっている。【写真】2児の母・46歳レジェンドモデル「焼き加減完璧」手作り餃子披露◆押切もえ、手作り餃子を披露押切は「最近の」とつづり、写真を複数枚投稿。白いトップスにピンクのエプロンをつけた押切が、「この前のインスタライブ後に作った餃子」と、いい色に焼けた手作りの餃子を披露。また、最近再開したと