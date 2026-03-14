◇オープン戦阪神7−1広島（2026年3月14日マツダ）阪神は近本に初回先頭打者弾が出るなど、投打がかみ合って快勝。藤川監督は試合後、勝ってかぶとの緒を締めた。スタメンが退いた終盤にも得点を重ねたものの、「まあまだです。まだまだ」と厳しい表情だった。売り出し中の中川が2ランを含む3安打3打点をマークしたことについても言及を避けた。「ゲームに入ればもう個人はないですから。それはもうまだまだです。準備で