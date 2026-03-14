NARSから、光を味方にした新感覚チーク「ライトリフレクティングルミナイジングブラッシュ」が登場します。ハイライターの透明感ある輝きと、ブラッシュの柔らかな血色感を融合させたアイテムで、どの角度から見ても美しく輝く肌印象へ導きます。なめらかなテクスチュアと繊細なパールの輝きが特徴で、肌本来のツヤ感を引き立ててくれるのも魅力。2026年5月22日（金）より、全7色のラインアップで新発売されます