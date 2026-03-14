お笑いコンビ「ヤーレンズ」が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。楢原真樹（39）が恋愛事情を語った。M-1グランプリで2023年から3年連続ファイナリストの実力派。ボケの楢原は「10年以上彼女はいないですね」と告白した。相方・出井隼之介は「あまりにも彼女ができないから。“楢原さんの顔がとにかくタイプだ”っていう女性がいらっしゃって、これはつなげなきゃ！と思って紹介したことがある」と回想