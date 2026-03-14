◇オープン戦ロッテ1―0西武（2026年3月14日ZOZOマリン）先発の田中が5回を3安打無失点。6回から宮崎颯、ロング、広池、鈴木が無失点でつなぎ、0―0の9回1死三塁から寺地がスクイズを決め（記録は投内野安打）、サブロー監督就任後初のサヨナラ勝ち。開幕カードで対戦する西武に2連勝を飾った。9回先頭の西川が四球で出塁すると、サブロー監督は代走に和田を起用。その和田が二盗を敢行、柘植の失策も誘って無死三塁とし