俳優の岡田将生（36）が12日、自身のインスタグラムを更新。パリで出会ったという韓国の俳優、タイの俳優と撮影したオフショットを公開し、意外な交流に反響が集まっている。【写真】「3人とも顔良すぎ！」韓国俳優＆タイ俳優と楽しげな3ショットを公開した岡田将生岡田は「パリでの素敵な出会い」とコメントし、韓国俳優のソン・ガン（31）、タイ俳優のテイ・タワン（34）との楽しげにほほ笑む3ショットをアップ。続けて、ソ