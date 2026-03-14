モデルでタレントのみちょぱが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。妊娠中の“変化”について明かす一幕があった。【画像】第1子妊娠中、ワンピース姿のみちょぱ（全身姿も）今年2月に夫・大倉士門との第一子を妊娠したことを発表したみちょぱは、ゆったりとした水玉のワンピースとステージにテーラードベ