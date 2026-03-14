藤井聡太棋王（左）、増田康宏八段将棋の藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）5番勝負の第4局は、15日午前9時から栃木県日光市の日光きぬ川スパホテル三日月で指される。ここまで2勝1敗の増田八段が棋王を奪取するか、失冠のピンチを迎えた藤井棋王は最終局に望みをつなげるか。14日に日光市入りした両者は対局場の検分など