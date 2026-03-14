野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表（侍ジャパン）は１５日（日本時間）にアメリカ・フロリダ州マイアミで行われる準々決勝で強豪のベネズエラと対戦する。ＷＢＣで日本とベネズエラの対戦は初めて。ＮＰＢなど日本球界ではこれまで多くのベネズエラ出身の選手がプレーしているが、思い出に残る選手たちを振り返る。（デジタル編集部）ロベルト・マルカーノ（内野手、阪急−ヤクルト）愛称は「ボビ