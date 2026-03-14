◇オープン戦阪神7−1広島（2026年3月14日マツダ）阪神は14日、マツダスタジアムで行われたオープン戦で、広島を7―1で下した。先発の高橋遥人投手（30）は5回4安打6奪三振で無失点と好投。走者を背負いながらも、要所を締めて本塁だけは踏ませなかった。キャリア9年目、オープン戦通算6試合目の登板にして、オープン戦初勝利をマークした。試合後、高橋はウイニングボールを手に持って取材対応。9回を無失点に抑えた