中東イラクのバグダッドにあるアメリカ大使館がミサイル攻撃を受けたと、複数の欧米メディアが報じています。【映像】煙の柱や火が上がる大使館の様子（拡大）現地の映像では、バグダッドにあるアメリカ大使館の敷地の上空に煙の柱が立ち上る様子が確認できます。ロイター通信などによりますと14日、イランの隣国、イラクの首都バグダッドにあるアメリカ大使館がミサイル攻撃を受け、敷地内にあるヘリポートが被害を受けたと