◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 アメリカ５-３カナダ (現地時間13日、ヒューストン)準々決勝でカナダ代表に勝利したアメリカ代表のマーク・デローサ監督が次の対戦相手となるドミニカ共和国について語りました。アメリカは初回、ランナー1塁からアーロン・ジャッジ選手のツーベースでチャンスを広げると、カイル・シュワーバー選手の内野ゴロで先制、3回に2点を加えると6回は3本のヒットなどで5-0としました。6回裏に2