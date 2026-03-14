浜松市中心部と奥三河地域のアクセスが改善！2026年3月14日、「三遠南信自動車道」の一部として整備が進められてきた愛知県の新城市から東栄町に至る区間、鳳来峡ICから東栄ICまでの7.1kmが開通しました。これにより、先行して供用されている「浜松いなさJCT〜鳳来峡IC」と「東栄IC〜佐久間川合IC」が一本の道路として繋がり、合計27.9kmの連続走行が可能になりました。【画像】超便利!? これが開通した「三遠南信道」のルート