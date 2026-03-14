Photo: 組橋信太朗 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。容量やサイズ感など、モバイルバッテリーに求めるものはいろいろありますが、エンタメ要素もそのひとつなのかもしれません。現在、販売中の「モバイルBOY」はレトロゲームを内蔵したユニークなデバイス。サンプルをお借りできたので実際に使ってみると、やっぱりユニーク！ 実際に使用してみて気づいた特長をお届