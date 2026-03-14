福岡県警田川署は14日、田川市の住民男性が持つ携帯に13日午後6時20分ごろ、「＋1」から始まる番号から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話に出ると通信業者を名乗る男から「滞納金の30万円がある」などと言われ、現金をだまし取られる詐欺事件だった。