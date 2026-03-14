オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月14日に準々決勝の第２試合が開催。前回女王の中国（B組１位）と、グループステージでは日本に０−２で敗戦もタフな守備力が光った台湾（C組２位）が対戦した。試合は、立ち上がりから優勝候補の中国がペースを握る展開。70％以上のポゼッションで敵陣に攻め込み、ゴールに迫る。守勢に回る台湾は、組織的なブロックで対抗。ボールを動かされても陣形は乱れず、局