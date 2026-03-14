現地３月13日に開催されたブンデスリーガ第26節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智を擁するザンクトパウリが町野修斗、高井幸大が所属するボルシアMGと敵地で対戦した。藤田と安藤が先発、原がベンチスタートとなったザンクトパウリは37分にボックス手前中央からのFKを直接叩き込まれて先制点を献上。62分にも左サイドを崩されて失点し、そのまま０−２で敗れた。海外サッカーメディア『SPORTS DUNIA』は、この一戦に出場し