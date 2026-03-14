地場企業への投資をうながそうと投資家向けのセミナーが広島市内で開かれました。 矢田息吹記者「投資家向けのセミナー会場には多くの人が集まっています」 ひろぎんホールディングスが主催したセミナーには約２５０人の個人投資家らが集まりました。 セミナーは地場企業の魅力を再発見してもらおうと４年前から行われていて、県内企業２社が自社の強みや株価の推移などを説明しました。 参加者