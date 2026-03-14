3月13日夕方、新潟駅の通路で10代女性のスカート内に手を入れて下半身を触るわいせつな行為をした疑いで41歳の男が緊急逮捕されました。男は容疑を認めています。 不同意わいせつの疑いで緊急逮捕されたのは、新潟市西区に住む無職の男(41)です。男は13日午後6時45分ごろ、新潟駅の通路で10代の女子学生に対し、突然スカートの中に手を入れて下着の上から下半身を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察