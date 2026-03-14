男子シングルス準々決勝が14日に行われ、張本智和選手が勝利し準決勝進出を果たしました。世界ランク5位の張本選手は同7位の林繇儒選手(台湾)と対戦。第1ゲームは粘りを見せると、6-8からの5連続ポイントによる逆転で獲得し先手を取ります。第2ゲームは中盤からリードを広げられて落とし、タイに戻された張本選手。第3ゲームは相手に一度もリードを与えずものにしますが、続く第4ゲームを大差で落とし、一進一退の攻防が続き