「ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン、神戸６１−１０相模原」（１４日、神戸ユニバー記念競技場）神戸が１０連勝で首位浮上した。開始すぐに敵陣に攻め込むと、前半３分にニュージーランド代表で８８キャップのＣＴＢアントン・レイナートブラウン（３０）が先制トライ。その後もバックス（ＢＫ）が縦横無尽に走り、巧みなキックも使って次々とトライを挙げた。同３０分すぎには相模原に自陣深くまで攻められたが、天理大か