14日の中山11R・アネモネS（芝1600メートル）は最後の桜花賞トライアル（2着まで優先出走権）。2番人気ディアダイヤモンド（牝＝手塚久、父サートゥルナーリア）が好位外から楽々押し切り、桜花賞（4月12日、阪神）への優先出走権を獲得した。2着には12番人気ルールザウェイヴ（牝＝宮田、父ロードカナロア）だった。ディアダイヤモンドと初コンビの津村は「どんな競馬もできそうだと思っていた。調教でも乗りやすい馬で何も心