サッカー日本代表の森保一監督（５７）が１４日、Ｊ１百年構想リーグの柏−町田（三協Ｆ柏）を視察後に取材に応じ、同日別会場の試合で負傷交代したＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）について言及した。長友はアウェー水戸戦の前半２２分に負傷交代。直前のプレーでは自陣に飛んだボールを追うためにスピードを上げ、バックパスをした後、右足を気にする様子を見せ自ら倒れ込んだ。その後、担架に運ばれてピッチを後に。