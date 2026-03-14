ＷＢＣ米国代表は１３日（日本時間１４日）、テキサス州ヒューストンのダイキン・パークで行われたカナダとの準々決勝を５―３で振り切り、４強入りを決めた。この日放った８安打のうち長打はわずか１本、内野安打が４本と強力打線らしからぬ結果となったが、先発したローガン・ウェブ投手（２９＝ジャイアンツ）がしっかりと試合をつくった。５回途中まで連打を許さず無失点。４安打、５奪三振に１四球とつけ入る隙を与えず、