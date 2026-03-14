ボクシング３大世界戦とＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）の前日計量が１４日、横浜市内で行われ、出場８選手はすべて１回目でパスした。同決定戦（上限体重５３・５キロ）に出場する同級１位ノニト・ドネア（４３＝フィリピン）と同級４位・増田陸（２８＝帝拳）は、ともに５３・４キロ。増田は鹿肉などを回復食にすると明かし、勝って世界挑戦につなげることに闘志を燃やした。日本刀好きの増田