◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節横浜ＦＭ２―０千葉（１４日・日産ス）Ｊ１千葉はアウェーで横浜ＦＭと対戦し０―２で敗戦した。２００８年１０月５日、第２８節・浦和戦ぶりのＪ１公式戦で連勝とはならなかった。小林慶行監督は「前半は難しいゲームになったが後半は入りもよく少しずつ自分たちの流れになるのかなというところでのセットプレーの失点で相手に勢い付かせてしまった。トータルで考えたら力の差が出てし