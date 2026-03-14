FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【写真】可愛すぎる…！ピンクのドレス姿の本田紗来＆櫻井優衣ら櫻井は、パフスリーブが特徴的な淡いピンクのワンピースを身にまとい、なえなの、本田紗来とともに「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に登場。2月7日から放送されている、自分の恋に前向きになれる髪「