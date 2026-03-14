タレントの藤本美貴が１４日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。自身の“爆弾発言”でゲストのタレント・ヒコロヒーを驚かせる一幕があった。夫で、お笑い芸人の庄司智春とＭＣを務める料理バラエティー。藤本は「彼氏にするなら、どういうタイプの人がいいんですか？」と尋ねた。ヒコロヒーは「男前だったら、何でも好きです。イケメンはいいですよね」と即答。すると藤本は「イケメンはねえ…。そりゃ、スタ