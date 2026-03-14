巨人の甲斐拓也捕手（33）が14日に生放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。ソフトバンク時代からの後輩チームメート、リチャード内野手（26）の見事な？天然っぷりを明かした。この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された甲斐は「リチャード。“甲斐さん、あさって食事行けますか？”っていう話