タレントの本田紗来が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。高校卒業後初となるTGCのステージで、笑顔を見せた。【写真】可愛すぎる…！ピンクのドレス姿の本田紗来＆櫻井優衣ら3日に自身の明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告していた本田。この日は、「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、なえ