日本でも人気を集める韓国俳優のマ・ドンソクがシナリオ原案・企画・制作・主演を務める大人気映画「犯罪都市」のスピンオフ作品「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ-犯罪都市-」が、５月２９日に日本で公開される。同シリーズはこれまで４作が公開され、韓国では累積動員数が４千万人を突破するという大記録を達成している。そんな人気シリーズ映画のスピンオフ作品が日本で制作され、日韓豪華俳優陣が共演すると１４日、韓国メディアの