◇オープン戦中日―楽天（2026年3月14日バンテリンD）楽天の滝中瞭太投手がオープン戦2度目の登板。先発して5回を投げて3安打3奪三振で3失点だった。初回に鵜飼にいきなり先頭打者アーチを被弾。その後はリズム良く抑えたが、5回に先頭・阿部に四球。2死後に石伊に左越え2ランを浴びた。投球を振り返り「全体的にあまり状態は良くなかった。（捕手の）太田が（リードで）うまくまとめてくれた」と滝中。5回の先頭打