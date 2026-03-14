声優・俳優の津田健次郎さんが『津田健次郎PHOTOBOOK since1995』の発売記念会見に登壇しました。【写真を見る】【津田健次郎】55歳を迎える今年は「実写の長編映画を進めていきたい」声優・俳優・映画監督として意欲現在54歳の津田さんは、3年前にも写真集を発売しており?こんな短い期間でもう一発出させていただけて。もう50歳超えているんでね。そもそも写真集を発売させていただけるのも有難いので嬉しいですね?と喜びを語り