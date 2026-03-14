お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。元お笑いコンビ「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）のエピソードを語った。この日のゲストは、お笑い芸人の蛍原徹。元相方の宮迫の話題になると、伊達は東日本大震災発生当時を回顧した。伊達は震災当日、地元宮城でのロケ中に被災していて、「芸人報道って番組があったじ