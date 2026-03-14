■バレーボール大同生命SVリーグ女子 第19節大阪マーヴェラス 0ー3 NECレッドロケッツ川崎（14日、グリーンアリーナ神戸）【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突バレーボール国内最高峰のSVリーグは終盤戦を迎え、優勝を占う首位のNEC川崎と3位の大阪MVの一戦が行われた。前回のリーグ戦（10月）ではフルセットの末、NEC川崎が連勝したが昨年の12月