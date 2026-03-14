坂本堤弁護士が所属した法律事務所に保管されている、関連資料入りの段ボール箱＝2025年6月、横浜市（日弁連提供）オウム真理教幹部らに坂本堤弁護士＝当時（33）＝の一家3人が殺害された事件の関連資料を、インターネット上で保存して公開する「デジタルアーカイブ」の準備を日弁連が進めていることが14日、分かった。早ければ2027年度に公開する。事件から30年以上が過ぎ、当時を知らない弁護士も増えている。日弁連の担当者は