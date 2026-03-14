お笑い芸人のカンニング竹山（54）が14日、自身のインスタグラムを更新。手作りのお弁当の写真を公開した。竹山は「おじさんが自分の為に作る弁当がいつもおじさん弁当になる」とつづり、手作りのお弁当の写真をアップ。ご飯につけもの、お肉系のおかずと、シンプルながらも手作りならではの温かみを感じさせるラインナップだった。竹山はかねて“チクザン弁当”とし、手作りのお弁当の写真をSNSにアップ。反響を集めてい